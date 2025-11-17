Polonia, ordigno sui binari tra Varsavia e Lublino: le immagini sul luogo dell'esplosione

Il premier polacco, Donald Tusk, ha riferito di un atto di sabotaggio sulla tratta ferroviaria fra Varsavia e Lublino. “Purtroppo, le peggiori ipotesi sono state confermate. Sulla tratta Varsavia-Lublino (località Mika) si è verificato un atto di sabotaggio. L’esplosione di un ordigno ha distrutto i binari ferroviari. Sul posto sono al lavoro i servizi di sicurezza e la procura. Sulla stessa tratta, più vicino a Lublino, sono stati riscontrati altri danni”, ha riferito Tusk su X.

I fatti risalgono a domenica mattina, quando un macchinista della linea tra Varsavia e Lublino ha segnalato irregolarità dei binari intorno alle 7:40. Ulteriori ispezioni hanno determinato che c’erano danni a un tratto di binario vicino al villaggio di Mika, a circa 100 chilometri a sud-est di Varsavia, e in un altro punto della linea. I responsabili saranno catturati “indipendentemente da chi ci sia dietro”, ha affermato Tusk, che ha definito l’incidente un “atto di sabotaggio senza precedenti”. Non sono stati registrati feriti. Dall’invasione russa dell’Ucraina, avvenuta a febbraio del 2022, le autorità polacche hanno arrestato decine di persone con l’accusa di sabotaggio e spionaggio.