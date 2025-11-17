Parigi, Léa Seydoux accende le luci natalizie sugli Champs-Élysées: le immagini

L’attrice francese Léa Seydoux ha partecipato alla spettacolare accensione delle luci natalizie sugli Champs-Élysées a Parigi. Migliaia di persone si sono radunate per assistere al lancio ufficiale delle festività natalizie nella “Città delle Luci”. Seydoux è stata assistita da due bambini dell’associazione Les Petits Princes e dal sindaco Anne Hidalgo. Erano presenti anche il presidente del comitato degli Champs-Élysées, Marc-Antoine Jamet, e il capo di Swarovski, Myriam Batoni. Le luminarie resteranno nel famoso viale nel centro di Parigi fino al 5 gennaio.