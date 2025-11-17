Ecuador, gli elettori dicono no alle basi militari straniere e alla nuova Costituzione

Domenica in Ecuador hanno votato per bocciare una proposta che avrebbe consentito a paesi stranieri di gestire basi militari nel paese sudamericano. Un’altra proposta chiedeva agli elettori se volessero avviare un processo che potesse portare a una nuova Costituzione. Sei elettori su dieci hanno risposto no. È stata una sconfitta significativa per il presidente Daniel Noboa, conservatore strettamente allineato con l’amministrazione Trump, che aveva spinto i tribunali ecuadoriani a includere la questione della riscrittura della Costituzione.