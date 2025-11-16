Renzi: "Tajani grande ballerino, lo vedo bene a Ballando con le Stelle"

“Ho visto un grandissimo ballerino nella persona di Antonio Tajani, è un talento sprecato. Non capisco perchè si ostini a fare il ministro degli Esteri, dove non ha una grande competenza. Invece come ballerino lo vedrei a Ballando con le Stelle, l’ho visto anche saltellare quindi sono per mettere Tajani a Ballando con le Stelle e un qualsiasi concorrente se lo mandiamo alla Farnesina fa meglio di Tajani che di politica estera ci capisce meno che di ballo”. Così Matteo Renzi a Cava Dei Tirreni, a margine della presentazione dei candidati della lista Casa Riformista del collegio della provincia di Salerno per un incontro con la cittadinanza.