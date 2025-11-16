Regionali Campania, Renzi: "Condono? Cirielli prende in giro la gente e imita Berlusconi"

“Se volevano fare il condono lo dovevano dire tre anni fa invece lo dicono in campagna elettorale perché pensano di prendere in giro la gente. Cirielli è quello che sulle chat diceva che Berlusconi era un ladro e un bandito. Ieri ha fatto il contratto con i Campani copiando Berlusconi. Lo copia sul condono e lo copia sulle pensioni”. Così Matteo Renzi a Cava Dei Tirreni, a margine della presentazione dei candidati della lista Casa Riformista del collegio della provincia di Salerno per un incontro con la cittadinanza.