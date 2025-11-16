Accesso Archivi

Regionali Campania, Renzi: "Cirielli annuncia aumento pensioni minime? Promesse last minute da campagna elettorale"

LaPresse
“Se vogliono fare delle proposte per le pensioni, bene, ma Cirielli non deve fare campagna elettorale dicendo che aumenterà le pensioni minime, deve farlo fare alla Meloni a Roma. Inutile che vengano a fare le promesse last minute quando da tre anni sono al governo e non hanno fatto niente. E’ tutto show, la settimana prossima Cirielli torna a fare il viceministro”. Così Matteo Renzi a Cava Dei Tirreni, a margine della presentazione dei candidati della lista Casa Riformista del collegio della provincia di Salerno per un incontro con la cittadinanza.