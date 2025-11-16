Manovra, Renzi: "Tanto fumo e niente arrosto"

“Quale Manovra? Vi sono aumentate le pensioni? No. Rispetto a tre anni fa i Campani stanno meglio o peggio? Guardate i dati, è aumentato il costo della vita, è aumentato il mutuo, il debito pubblico. Avevano detto che avrebbero fatto grandi riforme ma alla luce di questo di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un presidente del Consiglio che saltella al grido ‘ Chi non salta comunista è’ ma agli Italiano non dà un centesimo”. Così Matteo Renzi a Cava Dei Tirreni, a margine della presentazione dei candidati della lista Casa Riformista del collegio della provincia di Salerno per un incontro con la cittadinanza.