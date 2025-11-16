Filippine, maxi manifestazione a Manila contro la corruzione

Centinaia di migliaia di filippini si sono radunati domenica nella capitale Manila in una grossa manifestazione di protesta dopo uno scandalo di corruzione che ha coinvolto potenti membri del Congresso e alti funzionari del governo: una commissione di inchiesta ha scoperto che i fondi destinati alle infrastrutture per il controllo delle inondazioni erano utilizzati in modo improprio, con appalti che venivano assegnati alle aziende che pagavano tangenti e migliaia di progetti di difesa contro le alluvioni scadenti, incompleti o semplicemente inesistenti. Il ministro dell’Interno Jonvic Remulla ha dichiarato che circa 320.000 membri della Iglesia Ni Cristo, o Chiesa di Cristo, hanno guidato l’avvio della manifestazione di tre giorni al Rizal Park di Manila, molti dei quali vestiti di bianco e con cartelli contro la corruzione. La polizia, supportata dall’esercito, è stata posta in stato di massima allerta e ha schierato migliaia di agenti per garantire la sicurezza delle manifestazioni.