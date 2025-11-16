Berlino, Mattarella arriva al Bundestag per la Giornata di lutto nazionale

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Bundestag, a Berlino, assieme al capo di Stato tedesco Frank-Walter Steinmeier e al cancelliere Friedrich Merz in occasione del Volkstrauertag, la giornata di lutto nazionale che ricorda i caduti delle due guerre mondiali e le vittime del nazionalsocialismo. La ricorrenza richiama anche le stragi del 1944 perpetrate da reparti tedeschi contro civili italiani: Fosse Ardeatine, Marzabotto, Fivizzano, Sant’Anna di Stazzema e Civitella in Val di Chiana. Mattarella nel plenum del Reichstag pronuncerà un discorso commemorativo.