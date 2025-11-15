Mattarella in Germania: "Benefici da collaborazione e apertura al mondo"

“La collaborazione tra Comuni dei due Paesi, unendo le rispettive memorie, identità, aspirazioni, dà ai propri concittadini un tangibile esempio dei benefici che derivano dall’apertura al mondo, dalla condivisione. Le comunità locali, in tal modo, non sono soltanto ambasciatrici dei valori della propria comunità, ma danno vita a un modello ricco di fiducia nell’avvenire che ci unisce nella cornice europea”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il suo discorso a Palazzo Bellevue a Berlino, ospite del presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, per la cerimonia del Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania.