Mattarella: "Città fucine di umanità in un mondo segnato da tensioni"

“Oggi più che mai le Municipalità sono protagoniste di un nuovo capitolo della storia globale. Nel mondo attraversato da profonde tensioni, geopolitiche, climatiche, da spinte regressive, le città non sono soltanto luoghi in cui riparare: sono fucine di umanità, incontro tra popoli, nodi di una rete in cui si vivono esperienze che possono migliorare la vita delle nostre comunità”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il suo discorso a Palazzo Bellevue a Berlino, ospite del presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, per la cerimonia del Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania. “Il Premio valorizza il ruolo dei Comuni e incoraggia le Amministrazioni locali a tessere sempre nuovi rapporti con le realtà di altri Paesi, sviluppando così una vera e propria rete di diplomazia comunale“.