Grecia presenta novità militari: testati nuovi droni e strumenti anti-drone

La Grecia ha testato per la prima volta un’ampia gamma di droni e strumenti anti-drone sviluppati internamente nell’ambito di un’esercitazione tattica completa, nel contesto di una spinta urgente a livello NATO per accelerare l’innovazione sul campo di battaglia.

Ad assistere all’evento anche militari provenienti da Stati Uniti, Francia, Bulgaria, Armenia e Turchia. Elicotteri hanno sorvolato le linee degli alberi e unità di fanteria hanno attraversato un poligono di tiro tra raffiche di fumo ed esplosioni fragorose. Più di 30 aziende greche hanno poi esposto droni e tecnologie correlate: il Paese sta espandendo la produzione interna per ridurre la dipendenza dai fornitori stranieri e rafforzare la deterrenza contro le minacce regionali.