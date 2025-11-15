Demi Moore e Billy Bob Thornton a Berlino per la premiere della seconda stagione di “Landman”

Demi Moore, Billy Bob Thornton e Ali Larter hanno sfilato sul tappeto blu a Berlino per la premiere europea della seconda stagione di ‘Landman‘. Thornton interpreta Tommy Norris, il responsabile della gestione delle crisi e vicepresidente della M-Tex Oil, nella serie co-creata da Taylor Sheridan. Ambientata nelle città in forte espansione del Texas occidentale, ‘Landman’ racconta una storia moderna di cercatori di fortuna che guidano un boom petrolifero così massiccio da trasformare il clima, l’economia e la politica globale.

La prima stagione ha seguito Norris mentre affrontava le sfide dei giacimenti petroliferi del Texas occidentale e complicate dinamiche familiari.