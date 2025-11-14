Ucraina, Crosetto: "Assurdo non continuare ad aiutare una nazione che non fa altro che difendersi"

“Continua il nostro impegno per Kiev. Continuerà sempre. Stiamo difendendo dal 93% degli attacchi russi, scuole, ospedali, case e cittadini. Mi sembrerebbe assurdo non continuare a farlo, anzi non aumentare, con tutte le possibilità che abbiamo, l’aiuto ad una nazione che non ha fatto null’altro che difendersi da un attacco assurdo e incomprensibile”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, oggi a Berlino alla Riunione del Gruppo dei Cinque (Group of Five -GoF) dei ministri della Difesa.