Ucraina, Crosetto a Berlino: "Il 93% degli attacchi russi sono contro obiettivi civili"

“Il 93% degli attacchi russi sono fatti contro obiettivi civili. Non esiste niente di militare in questa guerra. Nulla che abbia a che fare con le regioni russofone. Esiste una guerra della Russia contro i cittadini ucraini. E’ quello che l’Europa ha capito fin dal primo giorno ed è il motivo per cui noi ostinatamente siamo al fianco dell’Ucraina e non l’abbandoniamo. Perché la battaglia non nasce per motivazioni ideali ma soltanto per volontà di espansione e di crescita da parte di Putin”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, oggi a Berlino alla Riunione del Gruppo dei Cinque (Group of Five -GoF) dei ministri della Difesa.