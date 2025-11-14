Thailandia, mangiare immersi in acqua tra i pesci del fiume: le immagini del ristorante di Bangkok

C’è pesce nel menu del ristorante Pa Jit, in Thailandia, ma ci sono anche pesci che nuotano nei corridoi e sbattono contro i piedi dei commensali sotto i tavoli. Ma nessuno si lamenta. Il ristorante nella provincia di Nakhon Pathom, a circa 30 chilometri da Bangkok, è diventato famoso da quando l’adiacente fiume Tha Chin ha rotto gli argini 11 giorni fa. Prima è stato inondato di pesci, poi da un flusso di clienti felici e armati di macchina fotografica. Ora il ristorante a conduzione familiare sta facendo di un potenziale disastro una virtù e sta cavalcando l’onda della sua fama alimentata dalle pinne, fino alla banca. Venerdì Pa Jit era pieno fino a scoppiare, con circa 60 clienti alla volta. Le famiglie si sono godute il pranzo con i bambini incantati che giocavano con i pesci che svolazzavano attorno alle loro cosce.