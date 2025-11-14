Studenti in corteo a Milano: bruciati cartelli davanti a uffici Comune

Durante il corteo di studenti che sta attraversando le strade di Milano, un gruppo di giovani ha inscenato una dimostrazione davanti agli uffici comunali di via Larga, dando fuoco ad alcuni cartelli con le scritte ‘tabù’, ‘patriarcato’ e ‘cis etero normatività’. “L’azione – spiegano i ragazzi – per rivendicare una scuola che tuteli e offra spazi liberi da repressioni, il benessere psicologico con un rapporto stabile con i consultori. Un’educazione sesso-affettiva e carriere alias. Che formino cittadini liberi, capaci di pensiero critico contro le dinamiche dannose”. Studenti in piazza in tutta Italia per il ‘No Meloni day’.