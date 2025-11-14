Singapore, fan corre verso Ariana Grande: la star protetta dalla collega Cynthia Erivo

Cynthia Erivo è intervenuta in difesa della collega Ariana Grande quando un uomo si è messo a correre verso di lei sul red carpet della premiere di “Wicked – Parte 2” a Singapore, giovedì. In un video girato con un cellulare da un fan in attesa di autografi, a bordo del tappeto giallo, si vede Erivo spostarsi velocemente al fianco di Michelle Yeoh per mettersi tra la pop star e l’uomo che le correva incontro. Le attrici stanno promuovendo in tutto il mondo il sequel del film di successo Wicked, in uscita alla fine del mese.