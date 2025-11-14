Palermo, Totò Cuffaro arriva in Tribunale per interrogatorio davanti al gip

Totò Cuffaro arriva in Tribunale a Palermo. L’ex governatore siciliano, indagato per corruzione, associazione per delinquere e turbativa d’asta, sarà interrogato dal gip che dovrà decidere se accogliere la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla Procura. In Tribunale, per essere ascoltato, anche Carmelo Pace, capogruppo della Democrazia Cristiana all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS). L’indagine del Ros dei carabinieri riguarda appalti nella sanità e concorsi pubblici in Sicilia. Con Cuffaro, a cui nelle perquisizioni sono stati trovati 80 mila euro in contanti in due sue abitazioni di Palermo e Catania, sono indagati anche il deputato di Noi Moderati Saverio Romano e altre 16 persone fra manager, burocrati e imprenditori.