Bataclan, 10 anni dopo la Torre Eiffel si illumina con i colori della bandiera

Centinaia di persone si sono riunite giovedì sera nel centro di Parigi per rendere omaggio alle vittime degli attentati del novembre 2015, nel decimo anniversario degli attacchi che hanno causato più di 130 morti, 90 solo al Bataclan, e oltre 400 feriti. La Torre Eiffel illuminata di blu, bianco e rosso, i colori della bandiera francese. Il presidente Emmanuel Macron e la first lady Brigitte Macron, insieme al sindaco di Parigi Anne Hidalgo, hanno visitato tutti i luoghi degli attentati nella prima parte della giornata, parlando con i sopravvissuti e le famiglie delle vittime, deponendo corone di fiori e osservando momenti di silenzio.