Attentati Parigi 2015, Macron inaugura il “Giardino della Memoria del 13 novembre”

Una giornata di commemorazioni e ricordi degli attentati terroristici di Parigi del 13 novembre 2015, quella di giovedì, culminata con l’inaugurazione da parte del presidente francese Emmanuel Macron del “Giardino della Memoria del 13 novembre”, un giardino commemorativo situato vicino al Municipio di Parigi che celebra la vita di coloro che sono morti e di coloro che sono sopravvissuti. Il sito evoca i sei luoghi degli attacchi, con i nomi delle vittime incisi su stele disposte tutt’intorno. Le campane della cattedrale di Notre Dame e di altre chiese parigine hanno suonato all’inizio della cerimonia.