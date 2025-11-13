Varese, Elia Del Grande rintracciato e arrestato: video

È finita nella serata di mercoledì la fuga di Elia Del Grande, condannato a 30 anni per l’omicidio dei genitori e del fratello nel 1998 e fuggito il 30 ottobre da una casa lavoro di Castelfranco Emilia. Il 50enne è stato rintracciato dai carabinieri di Varese e Modena: le indagini si sono concentrate nel Varesotto, dove Del Grande era cresciuto e conosceva bene il territorio. Si era mosso tra Ternate, Travedona Monate e Cadrezzate, sfruttando la fitta vegetazione e l’aiuto di alcuni conoscenti. Per evitare i controlli aveva persino usato un pedalò di notte sul lago di Monate. È stato infine catturato nella sua abitazione di Cadrezzate e trasferito nel carcere di Varese a disposizione dell’autorità giudiziaria.