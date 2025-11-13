Ucraina, Zelensky visita i soldati al fronte a Zaporizhzhia: "Grazie per quello che fate"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato giovedì la regione di Zaporizhzhia per incontrare le truppe e discutere della situazione sul fronte con i comandanti sul campo, con le forze di Kiev che sono in difficoltà nella zona nei combattimenti con l’esercito russo. “Grazie per quello che state facendo per difendere l’Ucraina, per aver tenuto la linea qui. Vi prego di trasmettere i miei saluti ai vostri compagni d’armi, alle vostre famiglie e ai vostri cari”, ha detto Zelensky, consegnando ai soldati le onorificenze di stato.