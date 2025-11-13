Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 13 novembre 2025

Ultima ora

Ucraina, Zelensky visita i soldati al fronte a Zaporizhzhia: "Grazie per quello che fate"

LaPresse
LaPresse

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato giovedì la regione di Zaporizhzhia per incontrare le truppe e discutere della situazione sul fronte con i comandanti sul campo, con le forze di Kiev che sono in difficoltà nella zona nei combattimenti con l’esercito russo. “Grazie per quello che state facendo per difendere l’Ucraina, per aver tenuto la linea qui. Vi prego di trasmettere i miei saluti ai vostri compagni d’armi, alle vostre famiglie e ai vostri cari”, ha detto Zelensky, consegnando ai soldati le onorificenze di stato.