Ucraina, Zelensky: “Russia si prepara a scatenare guerra in Europa entro il 2030” – La diretta

La Russia “si prepara a scatenare una guerra di grandi dimensioni – nel 2029 o nel 2030 – sul continente europeo”. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Dobbiamo pensare a come fermarli ora in Ucraina ma anche fare tutto il possibile per ridurre le loro capacità – ha aggiunto – non dare loro i soldi che possono ancora ricavare dall’energia e non dare loro armi. Questo è un problema su cui dobbiamo riflettere”.

Le forze armate russe starebbero intanto “sgomberando” la parte occidentale di Kupyansk, vicino al fiume Oskol. Lo riporta Interfax citando il ministero della Difesa di Mosca. “Il nemico si sta ritirando lungo il fiume”, si legge nella nota.

Intanto, il ministero della Difesa russo ha affermato che nella notte i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 130 velivoli senza pilota lanciati da Kiev: 32 sono stati abbattuti nelle regioni di Kursk e Belgorod, 20 nella regione di Voronezh, 17 nel Mar Nero, 7 nell’autoproclamata Repubblica di Crimea, 6 nella regione di Orel, 5 nella regione di Krasnodar e 4 nella regione di Tambov. Inoltre, 3 droni sono stati colpiti nella regione di Rostov, 2 nella regione di Bryansk e uno ciascuno nelle regioni di Tula e di Mosca.