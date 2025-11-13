Ucraina, Zelensky: “Russia si prepara a scatenare guerra in Europa entro il 2030” – La diretta

La Russia “si prepara a scatenare una guerra di grandi dimensioni – nel 2029 o nel 2030 – sul continente europeo”. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Dobbiamo pensare a come fermarli ora in Ucraina ma anche fare tutto il possibile per ridurre le loro capacità – ha aggiunto – non dare loro i soldi che possono ancora ricavare dall’energia e non dare loro armi. Questo è un problema su cui dobbiamo riflettere”.
Le forze armate russe starebbero intanto “sgomberando” la parte occidentale di Kupyansk, vicino al fiume Oskol. Lo riporta Interfax citando il ministero della Difesa di Mosca. “Il nemico si sta ritirando lungo il fiume”, si legge nella nota.
Intanto, il ministero della Difesa russo ha affermato che nella notte i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 130 velivoli senza pilota lanciati da Kiev: 32 sono stati abbattuti nelle regioni di Kursk e Belgorod, 20 nella regione di Voronezh, 17 nel Mar Nero, 7 nell’autoproclamata Repubblica di Crimea, 6 nella regione di Orel, 5 nella regione di Krasnodar e 4 nella regione di Tambov. Inoltre, 3 droni sono stati colpiti nella regione di Rostov, 2 nella regione di Bryansk e uno ciascuno nelle regioni di Tula e di Mosca.
“In merito al rientro in patri dei bambini ucraini rapiti dalla Russia è molto importante coinvolgere quanti più leader possibile e personaggi famosi, non solo presidenti e primi ministri. Credo che l’incontro tra le First Lady degli Stati Uniti e dell’Ucraina sia stato importante. Siamo molto grati a Melania per aver contribuito a riportare in patria alcuni bambini. Collaboriamo anche con il Qatar, con il Vaticano. E ci sono altri Paesi che stanno cercando di dare il loro contributo”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Abbiamo riportato in patria più di 1.600 bambini. E la nostra stima era che ce ne fossero migliaia – ha aggiunto – collaboriamo con diverse agenzie di intelligence. Abbiamo trovato in Russia circa 400 luoghi di bambini rapiti. È un dato di fatto che queste persone abbiano preso questo bambini e li abbiano rubati. È un percorso lungo e difficile. Aumentiamo il numero di bambini ritrovati ogni giorno. Ma non si tratta solo di come sono stati rapiti, si tratta di come trovarli. E questo è un lavoro difficile. Un tema molto importante. Abbiamo discusso di tutti questi argomenti – campi di battaglia, beni russi congelati e bambini ucraini rapiti – durante il nostro colloquio con i senatori statunitensi. Sono grato per la loro disponibilità ad aiutarci in ogni direzione”, ha concluso Zelensky.
“Da parte nostra non resta molto da sanzionare. Abbiamo colpito le loro principali compagnie petrolifere, che è ciò che tutti chiedevano. Ovviamente queste misure devono essere attuate, e ci vorrà del tempo prima che se ne inizi a percepire l’effetto. Non so cos’altro ci sia da fare. Stiamo finendo le cose su cui imporre sanzioni a riguardo”. Lo ha affermato il segretario di Stato americano, Marco Rubio, a margine del G7 Esteri in Canada rispondendo a una domanda sulle sanzioni alla Russia.
“Non essendo riuscito a fare progressi sul campo di battaglia, il presidente Putin sta di nuovo cercando di terrorizzare il popolo ucraino. Di usare l’inverno come arma. Di congelare l’Ucraina fino alla sottomissione. Ancora una volta, deve fallire. E l’Europa continuerà a rafforzare la resistenza ucraina. Ripareremo i danni causati dagli attacchi russi. Stabilizzeremo la rete energetica ucraina, con oltre 2 gigawatt di esportazioni di elettricità dalla nostra Unione all’Ucraina. E proteggeremo le infrastrutture critiche, ad esempio, con nuovi equipaggiamenti anti-drone. Quest’inverno plasmerà il futuro della guerra e la nostra risposta deve essere all’altezza della sfida. Insieme all’Ucraina sconfiggeremo il terrore russo. Vogliamo tutti che questa guerra finisca. Ma una pace duratura si basa su un’Ucraina forte e indipendente. Oggi, Putin crede ancora di poterci sopravvivere. Pensa ancora che, col tempo, la Russia possa raggiungere i suoi obiettivi sul campo di battaglia. Questo è un chiaro errore di calcolo. Ora è il momento di dare nuovo slancio, di smascherare i cinici tentativi di Putin di guadagnare tempo e portarlo al tavolo dei negoziati”. Lo afferma la presidente della Commissione europea nel suo discorso alla mini plenaria del Parlamento europeo sulle conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre. “Il nostro sostegno all’Ucraina – dice – è stato anche al centro delle discussioni del Consiglio europeo. E nelle ultime due settimane è diventato ancora più urgente. La Russia ha nuovamente intensificato i suoi attacchi, prendendo di mira contemporaneamente tutte le fonti energetiche dell’Ucraina. In un solo giorno la scorsa settimana, la Russia ha lanciato più di 40 missili balistici e da crociera e quasi 500 droni contro le infrastrutture energetiche ucraine. Due importanti centrali elettriche sono state distrutte”.
Sull’eventuale ritiro delle truppe ucraine da Pokrovsk “qualsiasi decisione spetta ai comandanti militari sul campo”. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista a Bloomberg Tv rilanciata dai media di Kiev. “Nessuno li costringe a morire per le rovine”, ha affermato il leader di Kiev. “Sosterrò i nostri soldati”, ha aggiunto spiegando che in ogni caso la situazione non dovrà essere troppo “costosa” per l’esercito in termini di vite umane. Quanto invece alla concessione alla Russia dell’Ucraina orientale Zelensky ribadisce il suo no. “Non possiamo lasciare l’Ucraina orientale. Nessuno lo capirebbe, la gente non lo capirebbe”, ha dichiarato. “E, cosa più importante, nessuno garantisce che, se conquistano una città o l’altra, i russi non si sposteranno oltre. Non c’è deterrente”, ha concluso.
“L’erogazione odierna di 4,1 miliardi di euro all’Ucraina completa il contributo dell’Ue di 18,1 miliardi di euro all’iniziativa di prestiti Era. Finanziato dai profitti derivanti dagli asset immobilizzati della Russia, aiuta l’Ucraina a difendersi, a mantenere operativi i servizi e a promuovere riforme essenziali”. Lo scrive su X il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis.
“Riguardo ai beni russi congelati per loro sarebbe una perdita enorme se riuscissimo a ottenere questi soldi in qualsiasi modo. Se potessimo avere questi 140-160 miliardi, sarebbe una grande perdita per Putin e la sua cerchia. Congelare i soldi è una cosa, ma darli all’Ucraina è un’altra”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Il leader di Kiev ha precisato che il denaro non sarebbe utilizzato solo per “le armi”. Per Zelensky si tratterebbe di “un segnale importante per la Russia” alla quale verrebbe detto che “se continui così, perderai dai 35 agli 80 miliardi di dollari l’anno prossimo in commercio energetico (a seconda di come funzioneranno le sanzioni), più 140 miliardi di dollari in beni congelati”. “Questo – ha concluso – è uno strumento importante per portare la pace”.
“Dobbiamo continuare ad aumentare il costo della guerra per la Russia. Per questo motivo erogheremo oggi quasi 6 miliardi di euro dal prestito ERA e dal Fondo per l’Ucraina”. Lo afferma la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo discorso alla mini plenaria del Parlamento europeo sulle conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre.