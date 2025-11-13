Roma, Mantovano al quartiere Quarticciolo per avvio Modello Caivano

“Questa riunione è la riunione di avvio formale come c’è stata nelle altre aree di disagio del Paese ed è il momento in cui il lavoro svolto fino ad ora fra il comitato straordinario e gli enti presenti sul territorio viene condiviso e quindi segna veramente il cambio di passo”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano dopo la riunione operativa al Quarticciolo sull’avvio dei progetti di riqualificazione del quartiere di Roma. Al tavolo anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la deputata Pd Michela De Biase e il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli.