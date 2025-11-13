Riforma giustizia, Delmastro: "Meloni taglia le unghie alla politica sulla magistratura"

Con la riforma della giustizia, “Giorgia Meloni ha deciso di tagliere le unghie alla politica sulla magistratura e contemporaneamente di liberare i magistrati dal giogo delle componenti che hanno dato pessima prova di sé in anni passati. Liberiamo le energie della magistratura”. Lo ha detto Andrea Delmastro, sottosegretario alla giustizia, a margine del Congresso ordinario AIGA, in corso a Bergamo. A chi gli chiedeva cosa succederà se non dovesse passare la riforma della giustizia Delmastro ha risposto: “Non siamo dei malnati giocatori di poker come accaduto in passato, è una riforma giusta e che consegniamo agli italiani che hanno avuto l’ultima parola. Quando Renzi ha detto che, se avesse perso il referendum sarebbe sparito dalla politica, gli italiani gli hanno creduto e sono corsi a votare no. Purtroppo anche in quel caso non è stato di parola”.