Poste, Del Fante: "Risultati record grazie a tutte le linee di business"

Numeri da record per Posta italiane per i primi nove mesi del 2025 grazie al traino di tutte le divisioni di business e l’accelerata nella strategia di digitalizzazione: tagliato il traguardo dei 15 milioni di utenti con la nuova SuperApp. Lo ha spiegato Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste Italiane. “Le aree che sono andate bene sono quelle strategiche”, ha spiegato Del Fante in un’intervista al TG Poste. “A partire dalla logistica – ha continuato – dove abbiamo avuto in questo trimestre una crescita di volumi del 14%: siamo cresciuti di più in questi ultimi tre mesi di quanto siamo cresciuti nei primi sei mesi dell’anno. Inoltre, siamo arrivati al 45% di consegne effettuate dai nostri portalettere”.

Del Fante ha elencato, inoltre, gli ottimi risultati registrati dalle altre divisioni di business: “Benissimo le assicurazioni, specialmente il ramo danni, ma è andato benissimo anche il ramo vita. Ottimo lavoro sul risparmio postale e bene anche sui prodotti di PostePay, come l’energia”. Prosegue inoltre la strategia di digitalizzazione del Gruppo: “abbiamo un’unica sola App per i nostri clienti – ha detto Del Fante – che sta andando benissimo. Questa settimana abbiamo tagliato per la prima volta il traguardo dei 15 milioni di App scaricate e attive. Di questi, due terzi circa sono clienti che hanno l’App e vengono anche in ufficio postale, rispecchiando il nostro modello che vuole dare la possibilità al cliente di scegliere”.