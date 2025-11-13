Giustizia, Delmastro: "Su Borsellino operazione indegna da oppositori riforma"

“Ho espresso tutto il mio rammarico per un’operazione indegna, arruolare post mortem un eroe della nostra Repubblica come Paolo Borsellino per una frase che non ha mai detto, in una trasmissione in cui non è mai stato. Questo la dice lunga sul livello di chi vuole contrastare questa riforma”. Lo ha detto Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, a margine del Congresso ordinario AIGA, in corso a Bergamo. “Mi piacerebbe – continua Delmastro – si confrontassero con Giovanni Falcone che invece credeva nella separazione delle carriere, e che qualcuno lo accusava di voler sottoporre il pm all’esecutivo e voler rompere l’unità della giurisdizione. Sono passati 30 anni e dicono sempre le solite cose”.