Giubileo: la Bibbia di Borso d'Este in mostra nella Sala Capitolare del Senato

“Ogni pagina è un’opera d’arte e dimostra quanto in altre epoche ci si teneva e la fede aveva risvolti così importanti. Di bellezza, di capacità di incidere e anche di investimento di risorse”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, intervenuto alla presentazione della Bibbia di Borso D’Este presso la Biblioteca del Senato. “Sfogliando queste pagine ci si rende conto del lavoro dei miniaturisti, dei pittori, degli amanuensi – aggiunge -. E della grande carica ideale che stava dietro a ciascuno di loro e soprattutto di quanto Borso d’Este abbia investito per una sola copia, il che significa che ne vale veramente la pena”. Da domani al 16 gennaio, l’opera sarà esposta nella Sala Capitolare, in Piazza della Minerva 38. È uno dei massimi capolavori dell’arte rinascimentale italiana.