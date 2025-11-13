Gaza, militanti di Hamas cercano corpi di ostaggi israeliani

Militanti di Hamas sono stati visti su camioncini giovedì mentre si recavano a proseguire la ricerca dei resti degli ostaggi israeliani ancora presenti a Gaza. Sono stati raggiunti da camion egiziani che trasportavano escavatori per aiutare nelle ricerche nella parte orientale di Gaza City. I veicoli e il personale della Croce Rossa hanno accompagnato il convoglio per osservare il processo. La Croce Rossa ha affermato di non essere direttamente coinvolta nel recupero dei corpi adempiendo “alle sue funzioni di intermediario neutrale solo attraverso la cooperazione di tutti gli attori e nel quadro dell’accordo attuale”. I corpi di quattro ostaggi rimangono ancora nella Striscia. Le Brigate al-Quds, braccio armato della Jihad islamica palestinese, e le Brigate Qassam, braccio armato di Hamas, hanno fatto sapere che consegneranno il corpo di un ostaggio israeliano giovedì alle ore 20.