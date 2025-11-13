Decreto Caivano, Ciciliano: "Quarticciolo non sarà domani un paradiso terrestre, ci vuole tempo"

“Il piano è pubblicato dal 28 marzo, i fondi per la città di Roma e Quarticciolo sono 20 milioni e mezzo per quota parte del governo più altri 25 milioni del Comune di Roma. Ovviamente alcune di queste progettualità sono nel piano e verranno utilizzate con le deroghe previste”. Il commissario straordinario per l’applicazione del “decreto Caivano”, Fabio Ciciliano a margine della riunione operativa nel quartiere Quarticciolo insieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il sottosegretario Mantovano e il prefetto di Roma Giannini.

“Ricordiamo che il quartiere Quarticciolo è un quartiere popolare e la proprietà è in gran parte dell’Ater e in piccola parte del Comune di Roma. La riqualificazione – prosegue Ciciliano – non attiene solo al rifacimento di strutture e palazzi ma soprattutto alla riqualificazione sociale che hanno bisogno di anni per tornare ad una realtà migliore di quella di oggi. I progetti di riqualificazione sociale durano molti anni e bisogna dire che nessuno ha la bacchetta magica e che Quarticciolo non sarà domani il paradiso terrestre ma se non si inizia a fare un lavoro da oggi non lo sarà mai”.