Corea del Sud, camion travolge la folla in un mercato: due morti

Due morti e altre 18 persone rimaste ferite giovedì dopo che un camion ha investito diverse persone in un mercato all’aperto nella città di Bucheon, in Corea del Sud. La polizia ha interrogando il conducente del mezzo, un uomo di circa 60 anni non identificato che non era sottol’effetto di alcol o droghe. Alcuni testimoni hanno raccontato agli investigatori che il veicolo ha inizialmente fatto retromarcia per circa 28 metri prima di avanzare per 150 metri, investendo i pedoni lungo il percorso. L’autista ha affermato che il suo veicolo aveva avuto un malfunzionamento e che le autorità stavano esaminando le riprese delle telecamere di sicurezza. Due vittime sono state dichiarate morte in ospedale e 11 dei 18 feriti hanno riportato lesioni gravi.