Caso La Russa jr, il legale: "Giustizia riparativa per ricucire rapporti umani"

“Ci troviamo di fronte a un reato punibile a querela che coinvolge persone giovani e quindi il nostro percorso è quello di far estinguere il reato con una remissione di querela. Questo passa attraverso atti nel solco della giustizia riparativa che è un istituto nuovo, introdotto dalla legge Cartabia e che è fatto apposta per creare dei percorsi che portino poi alla ricucitura dal punto di vista umano e all’estinzione del reato dal punto di vista processuale”. Così l’avvocato Vinicio Nardo, legale di Leonardo La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, commenta l’udienza davanti al Gup di Milano, Maria Beatrice Parati, nel procedimento che vede il giovane accusato di revenge porn insieme all’amico dj Tommaso Gilardoni. Il legale ha spiegato che “abbiamo fatto un’offerta che la parte offesa non ha accettato, quindi abbiamo chiesto un termine per poterla formalizzare secondo le norme del Codice civile, poi il giudice valuterà se l’offerta è congrua, come diciamo noi, o se non è congrua”. Nardo ha aggiunto che “il processo rimane sullo sfondo, se si dovesse fare lo faremmo e chiederemo la assoluzione perché ci sono assolutamente gli estremi in tal senso”.