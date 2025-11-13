Attentati Parigi 2015, Macron alla commemorazione allo Stade De France

Parigi commemora gli attentati del 13 novembre 2015, a dieci anni dagli attacchi jihadisti che hanno causato 132 morti e oltre 350 feriti. La giornata ha preso il con un omaggio a Manuel Dias, prima vittima dei terroristi nell’attacco allo Stade de France, a Saint-Denis, alla cui memoria è stata dedicata una lapide svelata dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron, accompagnato dalla moglie Brigitte Macron. Presenti la meglie e la figlia di Dias, Elia e Sophie Dias, il premier Sebastien Lecornu, l’ex presidente Francois Hollande e la sindaca della capitale Anne Hidalgo.