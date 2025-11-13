Arabia Saudita: a Riyadh l'esposizione “Fashion Frame” che celebra la creatività italiana

Lo scorso 11 novembre si è inaugurata l’esposizione “Fashion Frame”, presso L’Art Pur Foundation di Riyadh, sotto l’egida dell’Ambasciata d’Italia a Ryiadh. Un evento plasmato da due grandi mostre che celebrano l’arte, l’innovazione e l’influenza duratura del cinema e della creatività italiana: Fashion Frames, ideata e curata da Stefano Dominella, e Passages of Light, a cura di Cinzia Chiari. Insieme, queste mostre offrono un viaggio attraverso l’eredità visiva e culturale di Italy is Fashion, dal glamour della moda italiana al realismo poetico dei suoi registi più celebri. Un ponte sempre più significativo quello tra Italia e Arabia Saudita, mirato a sostenere la crescita e lo sviluppo, favorendo scambi culturali, opportunità di formazione e collaborazioni innovative, costruendo un futuro solido per le nuove generazioni in entrambi i paesi. Attraverso iniziative congiunte, si promuove la creatività e l’imprenditorialità, alimentando un dialogo costruttivo tra culture diverse.

Tra le iniziative svoltesi, la masterclass “Fashion Frame of Made in Italy: a journey through the elegance and creativity of Italian Fashion”, tenuta dal curatore Stefano Dominella in collaborazione con L’Art Pur Foundation e l’Istituto Marangoni di Ryiadh, sotto l’egida dell’Ambasciata di Italia a Ryiadh. Un racconto attraverso l’evoluzione della moda italiana, un dialogo tra passato, presente e futuro, tradizione e modernità, che illustra quanto sia importante far conoscere le radici ai giovani creativi, studenti e studentesse degli Istituti di moda nel mondo. Un ringraziamento speciale a H.- H. La principessa Adwaa bint Yazid Bin Abdallah, fondatrice dell’Art Pur Foundation, nata per promuovere la consapevolezza culturale e artistica, sostenendo sia gli artisti emergenti che quelli affermati in Arabia Saudita attraverso una serie di iniziative artistiche coinvolgenti, mostre, programmi pubblici e scambi culturali.