Terremoto Amatrice, il sindaco di Accumuli condannato per il crollo del campanile

(LaPresse) I giudici della Corte d’Appello di Roma hanno condannato a otto mesi per l’accusa di disastro colposo, Stefano Petrucci, all’epoca del terremoto di Amatrice, sindaco di Accumuli. Assolto l’ex direttore dei lavori, Matteo Buzzi. Secondo l’accusa la notte del terremoto, il 24 agosto del 2016, sotto il peso del campanile della Chiesa dei Santi Pietro e Lorenzo, conosciuta come chiesa di San Francesco, che crollò su un’abitazione del comune di Accumuli morì un’intera famiglia composta da padre, madre e due bambini di 8 anni e di nove mesi. Il Procuratore generale della Corte d’appello di Roma, Carlo Lasperanza aveva sollecitato 3 anni di reclusione per Matteo Buzzi, e un anno per Stefano Petrucci.