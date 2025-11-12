Sparatoria a Udine, sindaco: “Ferita per il vivere civile”

“Ogni sparatoria che avviene in una città è una ferita per il vivere civile”. Lo ha detto il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, che mercoledì mattina si è recato in via della Roggia, teatro nella serata di martedì, di una sparatoria nella quale sono rimaste ferite tre persone. “Sono venuto per testimoniare la mia vicinanza da sindaco a tutti i cittadini del quartiere – ha affermato – Sono sempre stato in contatto con il prefetto e le forze dell’ordine, il presidio della città è garantito”.