Ilaria Sula, al via il processo: genitori e amici indossano maglia con la foto della ragazza

Sono arrivati in tribunale a Roma, accompagnati da una cinquantina di persone che indossano la maglietta con la foto di Ilaria Sula, i genitori della vittima del femminicidio avvenuto a Roma, il 25 marzo scorso in un appartamento nel quartiere africano. Dopo l’omicidio, l’imputato Mark Samson ha trasportato il cadavere con un trolley a Capranica Prenestina per poi gettarlo in una scarpata. Dopo il delitto il presunto assassino inscenò la scomparsa della ragazza. Mercoledì mattina, davanti alla terza corte d’Assise inizierà il processo nei confronti del presunto assassino.