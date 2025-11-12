Ex Ilva, i sindacati: “Da governo un ‘piano di morte’. Meloni si assuma responsabilità”

(LaPresse) Dopo l’incontro di ieri sera a Palazzo Chigi sugli stabilimenti industriali dell’ex Ilva i sindacati metalmeccanici annunciano in conferenza stampa a Roma la situazione della trattativa e i prossimi sviluppi. Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm accusano il governo di aver presentato un piano di risanamento dell’acciaieria inadeguato e promettono battaglia. “Non è un piano di decarbonizzazione ma un piano di chiusura” dice il segretario generale Fiom-Cgil Michele De Palma. “Penso che dopo l’incontro di ieri sia necessario che intervenga la presidente del Consiglio. Chiedo alla presidente Giorgia Meloni di assumersi la responsabilità di riaprire il tavolo e di confrontarsi con le organizzazioni sindacali per fare ciò che si stava facendo e cioè garantire la decarbonizzazione, garantire l’occupazione e immaginare un futuro dell’acciaieria in Italia” Accento sul rischio di chiusura degli impianti che arriva anche da Rocco Palombella, segretario generale Uilm: “L’obiettivo sembra ormai quello di annientare lo stabilimento di Taranto e di conseguenza tutti gli altri. Hanno presentato un piano che abbiamo definito un ‘piano di morte’. In un piano di morte muoiono tutti: muoiono i lavoratori senza prospettive lavorative, non si risana l’ambiente, non si risanano gli impianti. Perdono tutti”. E sulle prossime mosse, oltre a chiedere al governo la riapertura del tavolo, i sindacati annunciano nuove assemblee in fabbrica per decidere le prossime mobilitazioni. “È inaccettabile che non ci venga presentato un piano industriale ma ci vengano presentati 6000 cassa-integrati. Solo per fare cassa sulle spalle dei lavoratori. Pertanto, noi andremo a fare le assemblee in mezzo ai lavoratori” dichiara Ferdinando Uliano, Fim-Cisl: “Ci caricheremo della loro forza e della loro lotta per cambiare questa posizione. Per noi è fondamentale che la Presidenza Del Consiglio, a partire dalla sua presidente Giorgia Meloni, prenda in carico la vertenza delle vertenze. Non accetteremo un delitto industriale”.