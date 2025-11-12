Attentati Parigi, la Torre Eiffel s'illumina con i colori della Francia in omaggio alle vittime

(LaPresse) La Torre Eiffel è stata illuminata con i colori della bandiera francese mentre la Francia si preparava a celebrare il decimo anniversario degli attentati di Parigi che provocarono la morte di oltre 130 persone e il ferimento di oltre 400. Il 13 novembre 2015, nove uomini armati e attentatori suicidi del gruppo Stato Islamico si sono colpiti a pochi minuti l’uno dall’altro in diverse località, provocando la violenza più mortale che abbia mai colpito la Francia dalla Seconda Guerra Mondiale. Hanno preso di mira i tifosi dello Stade de France e i frequentatori dei bar, concludendo con un bagno di sangue nel Bataclan, uccidendo 130 persone. Sono state riconosciute come vittime anche due sopravvissuti che in seguito si sono tolti la vita in conseguenza del trauma fisico e mentale. La cerimonia principale si svolgerà giovedì in un giardino commemorativo appena creato presso il municipio di Parigi alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron, del sindaco di Parigi Anne Hidalgo, dei sopravvissuti e delle famiglie delle vittime. Macron deporrà anche corone di fiori sui luoghi degli attacchi prima dell’evento in giardino. I parigini sono invitati a mettere candele, fiori e scritte sulla Republic Plaza della città.