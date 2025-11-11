Sciopero generale del 28 novembre, Roger Waters: "Sostegno all'USB"

L’Unione Sindacale di Base, in una nota, ringrazia il cantante inglese Roger Waters per il sostegno allo sciopero generale del prossimo 28 novembre, contro la finanziaria di guerra del Governo Meloni e per la fine del genocidio in Palestina. Waters ha infatti pubblicato un video sui propri canali social, sottolinea il sindacato, in cui invita “ad unirci per la pace e la libertà della Palestina, come già fatto da Greta Thunberg e Francesca Albanese che parteciperanno alla giornata di persona e saranno con noi a Roma il 29 per la grande manifestazione nazionale”. “Il 28 ed il 29 novembre saranno due grandi giornate di lotta per dire no al riarmo e no alla finanziaria di guerra del Governo: vogliamo un salario che parta da almeno duemila euro di paga base per tutte e tutti, riportare l’età della pensione a 62 anni, la garanzia del diritto alla casa ed ai servizi pubblici”, sottolinea l’Usb.