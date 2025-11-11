BBC, direttore dimissionario Tim Davie: “Molto orgoglioso dei nostri giornalisti”

Il direttore generale dimissionario della BBC, Tim Davie, è arrivato alla New Broadcasting House nel centro di Londra. “Sono qui per guidare e supportare la BBC”, ha affermato Davie ai reporter, “sono molto, molto orgoglioso dei nostri giornalisti in questo edificio. Voglio ringraziare ognuno di loro. Stanno facendo un lavoro meraviglioso”. Il dirigente si è dimesso domenica per il caso del discorso di Trump del 6 gennaio 2021 mandato in onda nella trasmissione Panorama assieme alla direttrice delle news dell’emittente britannica Deborah Turness.