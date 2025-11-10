Venezuela, vertice tra europei e latinoamericani: si è parlato anche dell'operazione militare Usa

I rappresentanti di nazioni europee – tra cui Kaja Callas e Antonio Costa – e latinoamericane si sono riuniti domenica a Santa Marta, in Colombia, per cercare di rafforzare i legami tra i paesi dell’emisfero occidentale, divisi dall’operazione militare statunitense nel mar dei Caraibi. Gli attacchi statunitensi contro presunte imbarcazioni che trasportano droga nel Mar dei Caraibi e nel Pacifico orientale hanno ucciso più di 60 persone da settembre. Il presidente colombiano Petro ha definito queste morti “esecuzioni extragiudiziali” e ha identificato almeno una delle vittime come cittadino colombiano. I funzionari colombiani hanno indicato che cercheranno di ottenere la firma di una dichiarazione su energia rinnovabile, sicurezza alimentare, finanziamenti e cooperazione tecnologica al termine del vertice della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici e dell’Unione europea.