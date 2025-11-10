Russia, elicottero cade nel Daghestan: il luogo dell’incidente

Cinque persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite venerdì in un incidente elicotteristico nella Repubblica del Daghestan, nel sud della Russia. L’elicottero Ka-226, che trasportava lavoratori dello stabilimento elettromeccanico di Kizlyar, si è schiantato contro un edificio sulla costa del Mar Caspio. Secondo il dipartimento dei trasporti della Commissione investigativa russa, le cause preliminari dell’incidente sono da ricercarsi in un errore del pilota e in un malfunzionamento tecnico. Lo stabilimento elettromeccanico di Kizlyar produce attrezzature per l’aviazione militare oltre a prodotti civili.