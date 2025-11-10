Manovra 2026, Landini: “Il massacrato non è Giorgetti, ma gli italiani”

Maurizio Landini risponde al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il quale ha sostenuto che il governo sia stato ingiustamente “massacrato” sulla manovra: “Quelli che sono massacrati oggi sono gli italiani”, afferma il segretario della Cgil a margine del Forum delle Relazioni Industriali 2025, in corso a Milano. “Quando Giorgetti era ministro del governo Draghi noi chiedemmo a lui e al presidente Draghi di intervenire sul fiscal drag. Quindi se voleva poteva intervenire, questa richiesta che noi stiamo facendo al governo Meloni non è che ce la siamo inventati perché c’è un governo di destra questa è la stessa richiesta che abbiamo fatto a Draghi e a Conte. Quindi per noi c’è una coerenza e lui lo sa. Nessuno vuole massacrare Giorgetti, quelli che oggi sono massacrati sono gli italiani, sono i lavoratori dipendenti, sono i giovani, sono i precari, sono le donne, questi sono quelli massacrati da queste persone. Non vogliono che si faccia lo sciopero? Bene, aprono una trattativa e cambiano la legge”, le parole del sindacalista.