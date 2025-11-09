Regno Unito ricorda i caduti in guerra, Re Carlo III e il principe William alla cerimonia a Londra

Migliaia di militari, veterani e cittadini hanno partecipato a Londra alla cerimonia annuale in memoria dei caduti in guerra, presieduta da Re Carlo III. Quando la campana del Big Ben ha suonato le 11, la folla è rimasta in silenzio per due minuti, interrotti da un singolo colpo di artiglieria e dai trombettieri dei Royal Marines che hanno suonato “The Last Post”. Il re, in uniforme, ha deposto una corona di papaveri rossi di carta su sfondo nero alla base del monumento ai caduti Cenotafio, vicino al Parlamento.

Presente anche il principe William, il premier Keir Starmer e i suoi predecessori John Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, e Liz Trus. La regina Camilla, la principessa del Galles Catherine e altri membri della famiglia reale hanno assistito dalla loro tradizionale posizione sul balcone del Ministero degli Esteri, del Commonwealth e dello Sviluppo. Assente l’ex principe Andrew Mountbatten Windsor, privato da Re Carlo dei suoi titoli per via del suo coinvolgimento nel caso Epstein.