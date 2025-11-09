Brasile, tornado devasta il Paraná: sei morti e oltre 400 feriti

Un violento tornado ha colpito lo stato meridionale del Paraná, in Brasile, causando la morte di sei persone e il ferimento di oltre 400, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Il tornado, che ha raggiunto velocità superiori ai 250 km/h, ha distrutto decine di abitazioni e spinto il governo a dichiarare lo stato di emergenza nelle aree colpite. In un comunicato, i funzionari statali hanno reso noto che una persona risulta ancora dispersa a diverse ore dal passaggio del tornado. Tra le vittime, cinque sono adulti e una è una ragazza di 14 anni.