Art Déco, Parigi celebra i 100 anni con una mostra e il nuovo Orient Express

Al Musée des Arts Décoratifs tutti ammirano la bellezza del movimento Art Déco. Non si tratta solo di sculture o opere d’arte, ma anche di mobili eleganti e divertenti, oggetti di uso quotidiano che sono funzionali e splendidamente realizzati. Quest’anno ricorre il centenario dell’Esposizione Internazionale delle Arti Decorative e delle Industrie Moderne del 1925, l’evento che ha dato il nome all’Art Déco. Intitolata “1925 – 2025: 100 anni di Art Déco”, la mostra riunisce capolavori del design francese e un pezzo forte spettacolare: la rinascita dell’Orient Express, simbolo di viaggio, eleganza e innovazione. La rassegna si apre con tre modelli a grandezza naturale del nuovo Orient Express, il cui lancio è previsto per il 2027.