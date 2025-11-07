X Factor 2025, PierC al terzo live con “I Don’t Want to Miss a Thing”

PierC porta sul palco di X Factor 2025 gli Aerosmith e il loro successo “I Don’t Want to Miss a Thing” nella puntata a tema Back to the 90’s, andata in onda ieri sera su Sky. Il giovane artista milanese della squadra di Francesco Gabbani ha adottato un look perfettamente in stile Anni Novanta, senza ricci: il risultato è però sempre un’esibizione potente ed emozionante che ha infiammato il pubblico dell’X Factor Arena. X Factor 2025 è tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand.