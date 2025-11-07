Trentino, Fugatti: "Rimozione orso M90 legittima, mi difenderò in tribunale"

In relazione alla decisione di rinvio a giudizio da parte del gip di Trento, in merito all’esecuzione del decreto di rimozione dell’orso M90, il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, prende “atto del provvedimento” e conferma “di essere pronto a presentarsi dinanzi al giudice per difendere le proprie posizioni. La decisione di procedere con il decreto di rimozione è stata adottata in un quadro di piena legittimità, sulla base degli elementi tecnici e delle competenze attribuite alla Provincia, con l’obiettivo prioritario di tutelare l’incolumità pubblica e garantire la sicurezza del territorio”.